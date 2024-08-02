Триатлонистов Миславчука и Шабалину вырвало после заплыва в Сене на Олимпиаде в Париже

Олимпийских триатлонистов вырвало после заплыва в загрязненной Сене

Канадский триатлонист Тайлер Миславчук и представительница Казахстана Екатерина Шабалина испытали тошноту после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже. Шабалина поделилась подробностями с изданием Sport24.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

"После нескольких ударов по голове я захлебнулась водой из Сены, и меня начало тошнить до конца заплыва. Вырвало меня уже после первого круга велосипедного этапа," — рассказала Шабалина.

Миславчук описал свою аналогичную ситуацию в интервью с Daily Mail, подчеркнув, что его стошнило 10 раз.