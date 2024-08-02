Организаторы Олимпиады 2024 в Париже ошибочно показали российский флаг вместо советского

На трансляции Олимпиады в Париже ошибочно показали российский флаг

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Организаторы трансляции легкой атлетики на Олимпийских играх 2024 года в Париже допустили ошибку, показав российский флаг вместо советского. Об этом сообщило РИА Новости.

Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, CC BY 2.0

Перед началом соревнований по метанию молота на экране должна была появиться информация о мировом и олимпийском рекордах. Мировой рекорд (86,74 метра), установленный Юрием Седых в 1986 году, был правильно отображен с флагом СССР. Однако олимпийский рекорд (84,80 метра), установленный советским атлетом Сергеем Литвиновым на Играх 1988 года, был ошибочно показан с российским триколором.

Подобная ошибка уже имела место на этих Олимпийских играх. Во время соревнований по плаванию на дистанции 200 метров брассом у женщин, рядом с именем Евгении Чикуновой, мировой рекордсменки (2 минуты 17,55 секунды), также появился российский флаг.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях участвуют 15 россиян и 17 белорусов, выступающих в нейтральном статусе.