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Песков раскритиковал участие Иман Хелиф в Олимпиаде 2024 после провала гендерного теста

Песков раскритиковал участие Иман Хелиф в Олимпиаде 2024

2:06
Спорт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие боксерши Иман Хелиф из Алжира, не прошедшей гендерный тест, в женских соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Песков заявил, что не смотрел бой, но предпочел бы видеть старый добрый Международный олимпийский комитет.

Песков раскритиковал участие Иман Хелиф в Олимпиаде 2024
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Песков назвал участие Хелиф извращением
В беседе с журналистами Песков высказался о бое Хелиф с итальянкой Анджелой Карини. Он отметил, что олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями.

Песков также подчеркнул, что не смотрел бой и не испытывает желания это делать. Он выразил предпочтение старому Международному олимпийскому комитету с традиционными идеями и классическим мировоззрением, где российские спортсмены играли бы важную роль.

"Но, к сожалению, эти времена уже миновали", — добавил он.

Хелиф победила на Олимпиаде за 46 секунд
В бою 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Хелиф одержала победу, когда итальянская спортсменка отказалась продолжать бой. Через 46 секунд после начала поединка, спортсменка из Алжира, сменившая пол, была объявлена победителем. Итальянка бросила свой шлем на пол, отказалась пожать руку сопернице, села на колени и расплакалась, жалуясь на несправедливость.

Спортсмены и политики осудили участие Хелиф в Играх. В 2023 году ассоциация бокса IBA отстранила Хелиф и бойца из Тайваня Линь Юйтин от соревнований после того, как они не прошли гендерный тест. Анализы показали наличие XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона. Тем не менее, IBA разрешила им участвовать в женских соревнованиях в 2024 году, включая Олимпиаду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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