Госдуме прокомментировали негативное отношение к россиянам на Играх в Париже

Большинство спортсменов на Олимпиаде-2024 относятся к России дружелюбно

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Большинство спортсменов, участвующих в Олимпийских играх-2024 в Париже, относятся к России с дружелюбием и партнерским настроем, сообщил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В интервью с "Лентой.ру" депутат поделился своим мнением о том, как российские атлеты воспринимаются на Олимпиаде.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

"Здравомыслящие люди обычно негативно относятся к критике, связанной с Россией. Это касается и организаторов Олимпиады, и самих спортсменов. Лично я и мои друзья не сталкивались с негативом в последние время", — отметил Свищев.

По его словам, большинство спортсменов на Олимпийских играх проявляют к России доброжелательное отношение, независимо от их национальности.

Однако депутат подчеркнул, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) демонстрирует иное отношение.

"Политика МОК по отношению к России и Белоруссии абсолютно недопустима и противозаконна. Тем не менее, спортсмены относятся к нам очень хорошо", — добавил Свищев.

Ранее пловец Евгений Сомов опроверг информацию о негативном отношении к россиянам на Олимпиаде. Сомов выступал на двух дистанциях, дойдя до полуфинала на 100 метров брассом и не преодолев предварительные заплывы на 50 метров вольным стилем. Таким образом, он завершил своё участие в Играх. Сомов был единственным представителем России в водных видах спорта на Олимпиаде, и, как и 14 других российских атлетов, выступал под нейтральным флагом.