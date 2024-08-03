Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как неправильный педикюр может навредить вашим ногтям
Сбербанк надеется договориться с ЦБ и НСПК о едином QR-коде для платежей
Определяем проблему и принимаем меры по спасению чернеющих томатов
Как правильно укладывать локоны: советы по фиксации
Учёные предупреждают о разрушении системы течений Атлантического океана
Nintendo сообщает о снижении прибыли из-за конкуренции и старения модели Switch
Что нельзя делать перед поездкой, чтобы избежать беды
Врач Ратникова: рацион стоит обогатить фруктами, орехами и семенами
Суд США обязывает Coca-Cola выплатить рекордный штраф за неуплату налогов
Врач рассказала о преимуществах йоги для беременных

Гениколог Ерофеева: Даже на ранних сроках беременности можно заниматься йогой

1:22
Спорт

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала о пользе йоги для беременных и женщин после родов.

Гениколог Ерофеева: Даже на ранних сроках беременности можно заниматься йогой
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

"Йога — древние, хорошо изученные практики, не приводящие практически ни к каким осложнениям. Основа йоги — дыхание, растяжка, гармонизация внутреннего душевного состояния", — рассказала она.

По словам эксперта, все это принесет беременным только пользу. Однако перед занятиями йогой обязательно нужно проконсультироваться с лечащим доктором, который ведет беременность, поскольку некоторым женщинам категорически нельзя делать физические упражнения из-за риска прерывания беременности.

По словам эксперта, заниматься йогой можно с любого триместра, если нет противопоказаний.

"Для организма беременной очень важно быть в хорошем тонусе, чтобы мышцы были крепкими, подтянутыми, не расслабленными. Это все пригодится в родах, поскольку роды — тяжелая физическая нагрузка", — добавила Любовь Ерофеева.

По ее словам, и после родов нужно укреплять мышцы спины, так как малыш будет набирать вес, его придется носить на руках. Это все требует того, чтобы женский организм был к этому готов. Для этого отлично подойдут подобные физические нагрузки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск

Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь

В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Отдых в Крыму вдали от моря вполне существует Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Очередной провальный контрнаступ ВСУ в Харьковской области окончательно подорвал доверие Запада к Киеву
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Последние материалы
Как неправильный педикюр может навредить вашим ногтям
Сбербанк надеется договориться с ЦБ и НСПК о едином QR-коде для платежей
Определяем проблему и принимаем меры по спасению чернеющих томатов
Как правильно укладывать локоны: советы по фиксации
Учёные предупреждают о разрушении системы течений Атлантического океана
Nintendo сообщает о снижении прибыли из-за конкуренции и старения модели Switch
Что нельзя делать перед поездкой, чтобы избежать беды
Гениколог Ерофеева: Даже на ранних сроках беременности можно заниматься йогой
Врач Ратникова: рацион стоит обогатить фруктами, орехами и семенами
Суд США обязывает Coca-Cola выплатить рекордный штраф за неуплату налогов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников