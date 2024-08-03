Врач рассказала о преимуществах йоги для беременных

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала о пользе йоги для беременных и женщин после родов.
"Йога — древние, хорошо изученные практики, не приводящие практически ни к каким осложнениям. Основа йоги — дыхание, растяжка, гармонизация внутреннего душевного состояния", — рассказала она.
По словам эксперта, все это принесет беременным только пользу. Однако перед занятиями йогой обязательно нужно проконсультироваться с лечащим доктором, который ведет беременность, поскольку некоторым женщинам категорически нельзя делать физические упражнения из-за риска прерывания беременности.
По словам эксперта, заниматься йогой можно с любого триместра, если нет противопоказаний.
"Для организма беременной очень важно быть в хорошем тонусе, чтобы мышцы были крепкими, подтянутыми, не расслабленными. Это все пригодится в родах, поскольку роды — тяжелая физическая нагрузка", — добавила Любовь Ерофеева.
По ее словам, и после родов нужно укреплять мышцы спины, так как малыш будет набирать вес, его придется носить на руках. Это все требует того, чтобы женский организм был к этому готов. Для этого отлично подойдут подобные физические нагрузки.
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