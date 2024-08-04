Тренер считает, что пилатес на реформере позволяет лучше проработать мышцы

Фитнес-эксперт Литовченко назвал реформере хорошим дополнением к обычной тренировке

Сейчас стали популярны разнообразные виды фитнеса. Один из таких — пилатес на реформе. О том, что это за вид нагрузки, рассказал в беседе с NewsInfo. Ru фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Сергей Литовченко.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Реформер — универсальный тренажер, на нем можно проработать все группы мышц, так как работа идет "на сопротивление". Наличие пружин, петель, ремней, подплечников, упора помогает прокачать мышцы тела под постоянным контролем.

Сергей Литовченко рассказал, что также существуют кроссоверы, к ним присоединяются дополнительные ручки и делаются ответвления. А на противоположной стороне — грузик. Здесь можно самому выбрать уровень нагрузки.

"На таких тренажерах стоит заниматься с инструктором, чтобы он правильно объяснил, где и на какую мышцу идет нагрузка", — рассказал эксперт.

Тренер должен давать определенную нагрузку, чтобы всегда мышцы чувствовали ее. Тогда спортсмену удастся добиться хороших результатов .

На реформере, например, нужно правильно подобрать нагрузку, чтобы сильно не растянуть мышцы. Также нужно грамотно выстроить тренировочную программу.

Пилатес на реформере, по мнению эксперта, является дополнением или "приятным бонусом" к классическому варианту.