4 эффективных упражнений для сжигания жира на животе

Упражнения для сжигания жира на животе

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Приседания с прыжком

Приседания с прыжком прорабатывают большие мышцы нижней части тела. Если прыжки для вас слишком сложны, выполняйте приседания без прыжка.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Чтобы выполнить приседания с прыжком, встаньте, ноги на ширине бедер. Присядьте примерно на 1/3-½ вниз бедрами. Резко отталкивайтесь обеими ногами и прыгайте вверх. Приземляйтесь также в полуприсед.

Отжимания

Отжимания воздействуют на грудь, плечи, трицепсы и кор, обеспечивая сжигание калорий и наращивание мышечной массы во время тренировки.

Чтобы выполнять отжимания, начните с положения планки, руки расположите под плечами. Сделайте глубокий вдох, держите позвоночник в нейтральном состоянии. Согнитесь в локтях, чтобы опустить грудь к полу. Когда ваша грудь достигнет пола, оттолкнитесь обеими руками, чтобы подняться вверх.

Берпи

Берпи — это метаболическое упражнение для всего тела, отлично подходящее для сжигания калорий, общей физической формы.

Чтобы выполнить берпи, встаньте, ноги на ширине плеч. Быстро присядьте, опуститесь в положение планки. После этого подтяните ноги к груди. Быстро прыгайте вверх, при этом тянитесь руками вверх.

Подтягивания параллельным хватом

Параллельные подтягивания отлично подходят для укрепления верхней части тела, мышц живота и рук. Вам понадобятся параллельные ручки турника для подтягиваний.

Чтобы выполнить параллельные подтягивания, начните висеть на турниках, взявшись за брусья ладонями друг к другу. Потяните тело вверх, стремясь дотянуться грудью до перекладины. Опустите до упора вниз.