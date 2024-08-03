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Испанская спортсменка о плохой организации Игр-2024: мы похожи на клоунов в цирке

Испанка Касильяс сравнила атлетов на Играх-2024 в Париже с клоунами в цирке

1:38
Спорт

Испанская триатлонистка Мириам Касильяс выразила недовольство по поводу организации Олимпийских игр 2024 в Париже, подчеркнув, что организаторы больше думали о визуальной стороне событий, нежели о здоровье и благополучии спортсменов.

Испанка Касильяс сравнила атлетов на Играх-2024 в Париже с клоунами в цирке
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Она указала на то, что у организаторов было восемь лет для подготовки, но, по её мнению, за это время ситуация только ухудшилась. Касильяс также отметила, что подобные проблемы, включая случаи гастроэнтерита среди триатлонистов, могут серьёзно повлиять на спортивную карьеру и состояние здоровья спортсменов.

"Безусловно, портит спортивную карьеру. Говорю не только как спортсмен, но и как врач. Мы немного похожи на клоунов в цирке: нас туда поместили, и мы должны пройти через это. Немного обидно", — сказала Касильяс, которую цитирует издание Marca.

Эти слова триатлонистки подчёркивают важность обеспечения безопасных и комфортных условий для спортсменов на международных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, где не только стремление к зрелищности, но и забота о здоровье участников должны быть на первом месте.

Тем временем, французская триатлонистка Кассандра Богран выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, завершив дистанцию за 1 час 54 минуты и 55 секунд, демонстрируя высокий уровень мастерства и подготовки игроков к соревнованиям, несмотря на трудности, упомянутые Касильяс.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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