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Из-за случаев жестокого обращения с животными конный спорт может оказаться под запретом на Играх

Конный спорт в будущем могут убрать из программы Олимпийских игр

1:40
Спорт

Верховая езда оказались в центре внимания после серии скандалов, обрушившихся на спорт во время Олимпийских игр в Париже, пишет euronews.

Конный спорт в будущем могут убрать из программы Олимпийских игр
Фото: commons.wikimedia.org by Mirus Luna, CC BY 3.0

Шарлотта Дюжарден, олимпийская чемпионка из Великобритании, получила временное отстранение от участия в Играх от Международной федерации конного спорта (FEI) после того, как появились кадры, на которых видно, как она неоднократно бьет лошадь кнутом во время тренировки. Видеозапись была сделана около двух лет назад, спортсменка принесла извинения, однако это не спасло ситуацию. Юрист, выступающий от имени человека, подавшего жалобу на Дюжарден, заявил, что это был "стандартный способ дрессировки лошадей" в ее конюшнях.

Через несколько дней после дисквалификации Дюжарден желтую предупреждающую карточку получил бразилец Карлос Парро за то, что причинил "ненужный дискомфорт" лошади Сафире во время Олимпийских игр в Париже. FEI получила фотографии-доказательства, где Парро чрезмерно сгибает шею лошади запрещенным приемом, известным как "роллкур", который может нарушить дыхание животного.

Ранее негативная реакция общественности последовала после того, как тренер сборной Германии ударил лошадь. Он был отстранен от участия в  Олимпийских играх в Токио.

Петиция на Charge.org за исключение конного спорта из Олимпийских игр уже набрала почти 30 000 подписей. 

Возможно, лошади уже не будут участвовать на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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