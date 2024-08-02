Каковы размеры призовых у спортсменов Олимпийских игр

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Автомобили, коровы и квартиры: сколько зарабатывают олимпийские спортсмены

2:18
Спорт

Во время церемонии награждения олимпийским победителям Игр-2024, занявшим пьедестал почета, вручаются, конечно же, медали, талисман Фриги и коробка с официальным постером.

Автомобили, коровы и квартиры: сколько зарабатывают олимпийские спортсмены
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

Однако некоторые страны выдают своим спортсменам-победителям еще и призовые. Самые крупные выплаты у призеров из Гонконга — получают 768 тысяч долларов за золотую медаль, затем Сингапур — 745 тысяч долларов и Индонезия 300 тысяч долларов. Для сравнения золотые призеры из США получают всего 38 000 долларов за медаль.

На Играх-2024 представители из Гонконга уже выиграли заветные медали: саблистка Вивиан Конг, завоевав золото, поднялась на пьедестал почета в личном зачете, у фехтовальщика Чунг Калонг также золото в личном зачете, пловчиха Шивон Бернадетт Хоги добыла бронзовую медаль среди женщин на 200 метров вольным стилем. Кроме этого, призеры получат пожизненные бесплатные билеты для проезда на общественном транспорте.

Сингапур выплатил денежную премию за золотую медаль пока только одному спортсмену — Джозефу Скулингу. Пловец, ныне вышедший на пенсию, победил представителя США Майкла Фелпса на дистанции 100 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Рио в 2016 году.

Малайзия предлагает 215 тысяч долларов за золотую медаль, некоторые частные компании предлагают также апартаменты с роскошным обслуживанием и автомобиль иностранного производства.

Казахстан выдает 250 тысяч долларов за золотую медаль и дарит квартиру. Дзюдоист Елдос Сметов на Играх-2024 выиграл золото. 

Золотые призеры Индонезии по бадминтону Априяни Рахаю и Грейсия Поли в 2020 году в Токио получили также пять коров, ресторан для приготовления фрикаделек и новый дом.

Однако есть страны, где спортсмены ничего, кроме своих медалей и прав на хвастовство, не получают, среди них Великобритания, Норвегия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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