Осетин Зелим Коцоев выиграл золото в дзюдо на Олимпиаде в Париже

Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл золотую медаль на Олимпиады‑2024 в Париже. Спортсмен представляет сборную Азербайджана.
Коцоев родился и вырос в городе Беслане, Северная Осетия.
В финальной схватке весовой категории до 100 кг 25-летний спортсмен одержал победу над представителем Грузии Илией Суламанидзе.
Кстати, Зелим Коцоев также является чемпионом мира 2024 года и чемпионом Европы 2023 года.
Олимпийские игры в Париже пройдут до 11 августа, пишет "Матч ТВ".
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