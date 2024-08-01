Осетин Зелим Коцоев выиграл золото в дзюдо на Олимпиаде в Париже

Осетинский спортсмен Коцоев взял золото на Олимпиаде-2024

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл золотую медаль на Олимпиады‑2024 в Париже. Спортсмен представляет сборную Азербайджана.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Коцоев родился и вырос в городе Беслане, Северная Осетия.

В финальной схватке весовой категории до 100 кг 25-летний спортсмен одержал победу над представителем Грузии Илией Суламанидзе.

Кстати, Зелим Коцоев также является чемпионом мира 2024 года и чемпионом Европы 2023 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут до 11 августа, пишет "Матч ТВ".