Результаты Олимпиады-2024 на 1 августа

Олимпиада в Париже 1 августа: результаты дня

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16 комплектов медалей в 8 видах спорта: легкая атлетика, стрельба, академическая гребля, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование, плавание было разыграно 1 августа на Олимпиаде-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Барбору Крейчикову и Катержину Синякову в 1/4 финала парного женского разряда 1 августа. Пловец Евгений Сомов не получил квалификацию на дистанции 50 метров вольным стилем, пишет "СЭ".

Расписание матчей и соревнований 1 августа, четверг

Легкая атлетика

Мужчины. Ходьба. 20 км

1. Брайан Даниэль Пинтадо (Эквадор) — 1:18.55

2. Кайо Бонфим (Бразилия) — отставание 14 секунд

3. Альваро Мартин (Испания) — отставание 16 секунд

Женщины. Ходьба. 20 км

1. Ян Цзяюй (Китай) — 1:25.54

2. Мария Перес (Испания) — отставание 25 секунд

3. Джемайма Монтаг (Австралия) — отставание 31 секунда

Бадминтон

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

Микст. Полуфинал

Баскетбол 3х3

Женщины. Групповой турнир

Китай — Австралия — 15:21

Германия — Канада — 19:15

Азербайджан — Франция — 10:15

США — Австралия — 15:17

Китай — Испания — 14:11

Германия — Азербайджан — 12:8

Испания — США — 11:17

Канада — Франция — 13:9

Мужчины. Групповой турнир

Нидерланды — Сербия — 19:21

Китай — Латвия — 8:22

Литва — Польша — 21:12

Нидерланды — Франция — 20:13

США — Литва — 18:20

Китай — Польша — 17:22

23.35. Сербия — Франция

0.05. Латвия — США

Пляжный волейбол

Мужчины. Матчи группового турнира

Женщины. Матчи группового турнира

Гандбол

Женщины. Групповой турнир

Нидерланды — Бразилия — 31:24

Корея — Швеция — 21:27

Испания — Венгрия — 24:27

Ангола — Франция — 24:38

Германия — Дания — 27:28

22.00. Словения — Норвегия

Гольф

Мужчины. Раунд 1

Волейбол

Женщины. Групповой турнир

Турция — Доминикана — 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:15)

Бразилия — Япония — 3:0 (25:20, 25:17, 25:18)

Италия — Нидерланды — 3:0 (29:27, 25:18, 25:19)

Франция — Китай — 0:3 (18:25, 16:25, 19:25)

Стрельба из лука

Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

Индивидуальное первенство. 1/32 финала

Индивидуальное первенство. 1/16 финала

Индивидуальное первенство. 1/16 финала

Академическая гребля

Женщины. Одиночки. Полуфиналы

Женщины. Одиночки. Полуфиналы

Мужчины. Одиночки. Полуфиналы

Мужчины. Одиночки. Полуфиналы

Женщины. Двойки парные. Финал

1. Брук Френсис/Люси Спурс (Новая Зеландия) — 6.50,45

2. Анкута Боднар/Симона Радис (Румыния) — 6.50,69

3. Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд (Великобритания) — 6.53,22

Мужчины. Двойки парные. Финал

1. Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Мариан Эначе (Румыния) — 6.12,58

2. Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк (Нидерланды) — 6.13,92

3. Дайре Линч/Филип Дойл (Ирландия) — 6.15,17

Женщины. Четверки. Финал

1. Нидерланды — 6.27,13

2. Великобритания — 6.27,31

3. Новая Зеландия — 6.29,08

Мужчины. Четверки. Финал

1. США — 5.49,03

2. Новая Зеландия — 5.49,88

3. Великобритания — 5.52,42

Стрельба

Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Финал

1. Лю Юкун (Китай) — 463.6

2. Сергей Кулиш (Украина) — 461.3

3. Свапнил Кусале (Индия) — 451.4

Женщины. Винтовка из трех положений, 50 м. Квалификация

Хоккей на траве

Мужчины. Групповой турнир

Индия — Бельгия — 1:2 (1:0)

Новая Зеландия — Австралия — 0:5 (0:2)

Франция — Великобритания — 1:2 (1:0)

Аргентина — Ирландия — 2:1 (2:1)

Женщины. Групповой турнир

США — Великобритания — 2:5 (2:3)

Испания — ЮАР — 1:0 (1:0)

Япония — Франция — 1:0 (1:0)

Аргентина — Австралия — 3:3 (2:0)

Дзюдо

Мужчины, до 100 кг. Предварительные стадии

Женщины, до 78 кг. Предварительные стадии

Мужчины, до 100 кг. Финальные стадии

Финал

Зелим Коцоев (Азербайджан) — Илья Суламанидзе (Грузия) — 1:0

За 3-е место

Петер Пальчик (Израиль) — Даниэль Эйх (Швейцария) — 1:0

Николоз Шеразадишвили (Испания) — Музаффарбек Турабоев (Узбекистан) — 0:1

Женщины, до 78 кг. Финальные стадии

Финал

Алиса Белланди (Италия) — Инбар Ланир (Израиль) — 11:0

За 3-е место

Ма Чжан Чжао (Китай) — Анна-Мария Вагнер (Германия) — 1:0

Рика Такаяма (Япония) — Патрисия Сампайо (Португалия) — 0:10

Настольный теннис

Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Водное поло

Мужчины. Групповой турнир

Греция — США — 13:11

Сербия — Испания — 11:15

Франция — Австралия — 8:9

Италия — Черногория — 8:8, пенальти — 3:1

Румыния — Хорватия — 8:11

Венгрия — Япония — 17:10

Бокс

Женщины. До 50 кг. 1/8 финала

Женщины. До 66 кг. 1/8 финала

Женщины. До 54 кг. 1/4 финала

Мужчины. До 63,5 кг. 1/4 финала

Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

Япония — Германия — 64:75 (16:21, 20:21, 13:17, 15:16)

Австралия — Канада — 70:65 (18:16, 20:16, 13:12, 19:21)

Франция — Нигерия — 75:54 (24:20, 14:11, 16:8, 21:15)

22.00. Бельгия — США

Конный спорт

Командный конкур. Квалификация

Плавание

Женщины. 200 м, спина. Предварительные заплывы

Мужчины. 50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Мужчины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы

Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Женщины. 200 м, баттерфляй. Финал

1. Саммер Макинтош (Канада) — 2.03,30 OR

2. Риган Смит (США) — 2.03,84

3. Чжан Юйфэй (Китай) — 2.05,09

Мужчины. 200 м, спина. Финал

1. Хуберт Кос (Венгрия) — 1.54,26

2. Апостолос Кристу (Греция) — 1.54,82

3. Роман Митюков (Швейцария) — 1.54,85

Мужчины. 50 м, вольный стиль. Полуфиналы

Женщины. 200 м, брасс. Финал

1. Кэйт Дугласс (США) — 2.19,24

2. Татьяна Смит (ЮАР) — 2.19,60

3. Тес Схоутен (Нидерланды) — 2.21,05

Женщины. 200 м, спина. Полуфиналы

Мужчины. 200 м, комплекс. Полуфиналы

Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал

1. Австралия — 7.38,08

2. США — 7.40,86

3. Китай — 7.42,34

Фехтование

Женщины. Командная рапира. 1/4 финала

Женщины. Командная рапира. Полуфиналы

Женщины. Командная рапира. За 3-е место

Канада — Япония — 32:33

Женщины. Командная рапира. Финал

Италия — США — 39:45

Теннис

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США) — 6:3, 7:6 (9:7)

Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 7:5, 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:7 (8:10), 6:3

Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:3, 7:6 (7:3)

Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 7:5

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — 6:1, 7:5

Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

Микст. 1/2 финала

Парусный спорт

Мужчины. Лазер. Гонки 1-2

Мужчины. Скифф. Финальная гонка перенесена на 2 августа

Женщины. Виндсерфинг. Гонки 12-20

Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 1-2

Женщины. Скифф. Финальная гонка перенесена на 2 августа

Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 11-18

Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 19-20

Гребной слалом

Мужчины. Байдарки-одиночки. Полуфинал

Мужчины. Байдарки-одиночки. Финал

1. Джованни де Дженаро (Италия) — 88,22

2. Титуан Кастрик (Франция) — 88,42

3. Пау Эчанис (Испания) — 88,87

Спортивная гимнастика

Женщины. Личное многоборье. Финал

1. Симона Байлз (США) — 59,131

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,932

3. Суниса Ли (США) — 56,46

Серфинг

Мужчины. 1/4 финала

Женщины. 1/4 финала

0.48. Мужчины. 1/2 финала

2.00. Женщины. 1/2 финала

Велоспорт

Мужчины. BMX-кросс. Четвертьфиналы

Женщины. BMX-кросс. Четвертьфиналы