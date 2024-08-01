Олимпийские игры 2024: итальянка отказалась от боя с алжиркой после скандального гендерного теста

На Олимпийских играх итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 кг Карини отказалась продолжать бой после 46 секунд. При объявлении победителя она не подала руку сопернице, а затем опустилась на колени и заплакала.
В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин на чемпионате мира из-за несоответствия критериям допуска. Гендерные тесты показали, что спортсменки имеют ХY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Тем не менее, Международный олимпийский комитет разрешил им участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года.
Олимпийские игры-2024 проходят в Париже и продлятся до 11 августа.
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