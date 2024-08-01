Олимпийские игры 2024: итальянка отказалась от боя с алжиркой после скандального гендерного теста

Итальянская боксерша отказалась от боя против провалившей гендерный тест алжирки

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

На Олимпийских играх итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 кг Карини отказалась продолжать бой после 46 секунд. При объявлении победителя она не подала руку сопернице, а затем опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин на чемпионате мира из-за несоответствия критериям допуска. Гендерные тесты показали, что спортсменки имеют ХY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Тем не менее, Международный олимпийский комитет разрешил им участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года.

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже и продлятся до 11 августа.