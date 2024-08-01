Российский пловец критикует олимпийский бассейн в Париже за несоответствие нормам

Российский пловец раскритиковал глубину бассейна на Олимпиаде в Париже

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский пловец Евгений Сомов высказал недовольство по поводу олимпийского бассейна в Париже. Его слова передает "Матч ТВ".

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Сомов отметил, что глубина бассейна на Олимпийских играх не соответствует установленным стандартам.

"По нормативам глубина должна быть три метра, а здесь она составляет 2,15 метра. Кроме того, присутствуют камеры и много оборудования на дне, что уменьшает объем воды. Это может влиять на результаты плавания. Хотя все спортсмены используют один и тот же бассейн", — рассказал он.

На Играх Сомов выступал на двух дистанциях: он вышел в полуфинал на 100 метров брассом, но не сумел пройти дальше в предварительных заплывах на 50 метров вольным стилем, что завершило его участие в соревнованиях в Париже.

Сомов — единственный российский пловец на Олимпиаде в водных видах спорта. Как и 14 других соотечественников, он выступает под нейтральным флагом.