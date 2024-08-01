Российский пловец критикует олимпийский бассейн в Париже за несоответствие нормам

Российский пловец Евгений Сомов высказал недовольство по поводу олимпийского бассейна в Париже. Его слова передает "Матч ТВ".
Сомов отметил, что глубина бассейна на Олимпийских играх не соответствует установленным стандартам.
"По нормативам глубина должна быть три метра, а здесь она составляет 2,15 метра. Кроме того, присутствуют камеры и много оборудования на дне, что уменьшает объем воды. Это может влиять на результаты плавания. Хотя все спортсмены используют один и тот же бассейн", — рассказал он.
На Играх Сомов выступал на двух дистанциях: он вышел в полуфинал на 100 метров брассом, но не сумел пройти дальше в предварительных заплывах на 50 метров вольным стилем, что завершило его участие в соревнованиях в Париже.
Сомов — единственный российский пловец на Олимпиаде в водных видах спорта. Как и 14 других соотечественников, он выступает под нейтральным флагом.
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