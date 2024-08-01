Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Российские теннисистки пробились в полуфинал на Олимпиаде-2024

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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, CC BY-SA 4.0

В четвертьфинале спортсменки, не имевшие номера посева, победили вторых сеянных — чешскую пару Катержина Синякова и Барбора Крейчикова, которые являются действующими олимпийскими чемпионками в парном разряде. Матч завершился в два сета со счётом 6:1, 7:5 в пользу россиянок.

В полуфинале Андреева и Шнайдер встретятся с победительницами матча между испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо и украинскими сестрами Людмилой и Надеждой Киченок. Их игра проходит в настоящее время.

Андреева и Шнайдер — последние представители российского тенниса на Олимпиаде-2024. Ранее турнир покинули Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова и Елена Веснина.