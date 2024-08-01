Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут, который играл за "Ростов" и самарские "Крылья Советов", рассказал о том, что его поразило в России. Его слова передает Sport24.
Футболист признался, что был поражён, увидев в одном из продуктовых магазинов Ростова-на-Дону огромное количество алкогольной продукции.
"Я был в шоке — там было 10 стеллажей, из которых пять были полностью заполнены алкоголем. Больше всего было водки", — вспоминает он.
Бут выступал в России за "Ростов" с 2002 по 2004 год, а затем за "Крылья Советов" с 2004 по 2008 год.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.