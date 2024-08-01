Алкоголь в магазинах России поразил иностранный футболиста: Мэттью Бут удивлён алкогольными стеллажами

Иностранный футболист шокирован алкогольными стеллажами в Ростове

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Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут, который играл за "Ростов" и самарские "Крылья Советов", рассказал о том, что его поразило в России. Его слова передает Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Футболист признался, что был поражён, увидев в одном из продуктовых магазинов Ростова-на-Дону огромное количество алкогольной продукции.

"Я был в шоке — там было 10 стеллажей, из которых пять были полностью заполнены алкоголем. Больше всего было водки", — вспоминает он.

Бут выступал в России за "Ростов" с 2002 по 2004 год, а затем за "Крылья Советов" с 2004 по 2008 год.