Знаменитый Российский футболист подписал контракт с европейским клубом

Российский нападающий Чалов подписал контракт с греческим клубом

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский нападающий Федор Чалов подписал контракт с греческим клубом ПАОК, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента клуба Кириакоса Кириакоса. Соглашение с Чаловым заключено на три года, и официальное объявление об этом будет сделано примерно в 21:00.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

1 августа Чалов попрощался с ЦСКА, за который играл с 2017 года. В своем прощальном письме он отметил: "Цвета меняются, история продолжается".

За время выступлений в ЦСКА Чалов провел 263 матча во всех турнирах и забил 89 голов. С московским клубом он завоевал Кубок и Суперкубок России.