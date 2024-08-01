Порье в конце августа решит, что будет с его карьерой в ММА

Порье рассказал, когда примет решение на счет своей карьеры в ММА

Экс-временный чемпион UFC в лёгком весе из США Дастин Порье рассказал, когда примет окончательное решение насчёт своей карьеры в ММА.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

"Мы с женой договорились, что обсудим этот вопрос, когда вернёмся из отпуска в конце августа. Вернувшись домой, я приму решение. Мне хотелось бы привести себя в форму, посмотреть на свои ощущения от спаррингов и тренировок, прежде чем окончательно объявлять свой ответ", — заявил боец.

По его словам, ему нужен чёткий план, чтобы двигаться дальше. Однако в октябре Порье нужно лечь в больницу, чтобы врачи прооперировали ему нос.

"Если случится что-то чрезвычайное, то есть вариант отложить её. В моей голове сейчас только один вопрос — а с кем мне драться?" — цитирует Дастина Порье BJ Penn.