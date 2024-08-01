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Тренер Филиппенко объяснил, как нужно отжиматься с колен

Тренер назвал облегчённый вариант отжиманий

1:20
Спорт

Для новичков, которым трудно выполнять классический вариант отжиманий, отлично подойдут отжимания с колен. Как их выполнять объяснил фитнес-тренер Роман Филиппенко.

Тренер назвал облегчённый вариант отжиманий
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

С помощью этого упражнения можно разучить технику и постепенно перейти к классическому варианту.

Из-за большей площади опоры и более короткой амплитуды нагрузка не такая большая, как при отжимании с носков, однако верхняя часть тела все же работает.

Филиппенко, слова которого приводит "Чемпионат", утверждает, что если регулярно выполнять отжимания с колен, можно развить силу мышц рук, кора, плечевого пояса и грудных мышц. А девушки смогут скорректировать зону декольте.

Техника выполнения: встаньте в упор на ладони и колени. Кисти расположите шире плеч, колени стоят близко друг другу. Стопы можете скрестить, а колени согнуть. Спина прямая, пресс напряжён на протяжении всего упражнения. На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях, и сделайте вдох.

Выполняйте упражнение до лёгкого касания грудью пола либо до прямого угла в локтевом суставе, а выдыхая, поднимите туловище вверх, выпрямляя руки, и вернитесь в исходное положение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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