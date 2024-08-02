Тренер назвал эффективное упражнение на мышцы пресса

Упражнение "уголок" для пресса

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если ваши тренировки стали одинаковыми и скучными, можно внести в них разнообразие с помощью упражнения "уголок". Оно направлено на развитие статической силы мышц живота и подходит для среднего уровня подготовки и выше. Тренер Роман Филиппенко рассказал, как его выполнять.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

"Упражнение "уголок" — одно из наиболее эффективных статических упражнений для тренировки мышц пресса", — цитирует тренера "Чемпионат".

Чтобы выполнить "уголок" на полу, сядьте, ноги вытяните перед собой, спина прямая. Поднимите ноги вверх на 30-40 градусов, удерживайте их прямыми. Корпус немного отклоните назад. Руки вытяните вдоль корпуса или перед собой. Угол между корпусом и бёдрами примерно равен 90 градусам.

Найдите равновесие и удерживайте положение 20-30 секунд. Спину не округляйте, ноги не сгибайте. Опустите ноги плавно на пол.

Кроме того, это упражнение можно делать и на турнике, и с опорой на предплечья.

Добавим, что если у вас есть травмы позвоночника, боль в пояснице, протрузии или грыжи, лучше проконсультироваться с врачом перед выполнением упражнения.