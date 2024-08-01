Семак заявил, что против "Ростова" всегда приятно играть

Семак рассказал о своих ожиданиях от матча с "Ростовом"

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, что думает о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Напомним, матч начнется 3 августа в 17:30 по мск.

Последняя игра "Зенита" против ростовчан прошла два месяца назад.

"Мы готовимся, исходя из нынешнего состояния команды. Какие-то команды больше меняются, какие-то меньше", — заявил тренер.

Он добавил, что ожидает интересный матч, так как "Зенит" всегда старается играть активно и агрессивно.

"Против таких команд всегда приятно играть", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

Напомним, что в прошлый раз сборная под руководством Сергея Семака выиграла "Ростов" со счётом 2:1.