Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, что думает о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".
Напомним, матч начнется 3 августа в 17:30 по мск.
Последняя игра "Зенита" против ростовчан прошла два месяца назад.
"Мы готовимся, исходя из нынешнего состояния команды. Какие-то команды больше меняются, какие-то меньше", — заявил тренер.
Он добавил, что ожидает интересный матч, так как "Зенит" всегда старается играть активно и агрессивно.
"Против таких команд всегда приятно играть", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
Напомним, что в прошлый раз сборная под руководством Сергея Семака выиграла "Ростов" со счётом 2:1.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.