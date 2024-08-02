Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телеведущая Утяшева показала бабушку и дедушку, проживших вместе 60 лет
Сенатора Савельева обвиняют в попытке заказного убийства
Поклонники Ксении Бородиной переживают за неё на фоне нового романа
Как долго держится татуаж губ и безопасна ли эта процедура
Как красный и фиолетовый цвета могут преобразить ваш интерьер
Как россияне и китайцы пользуются безвизовым режимом
"Новый торговый маршрут": Токио хочет отрезать Россию от Средней Азии
Новая кинолента, снятая к 80-летию победы, расскажет про блокаду Ленинграда
Улицу в Новосибирске предложили назвать именем Юрия Андропова
Это лучшие упражнения для наращивания мышечной массы

Названы лучшие упражнения для наращивания мышечной массы

2:22
Спорт

Набор мышечной массы — задача, требующая целенаправленного подхода к тренировкам. Ключевыми элементами успешного процесса являются правильное питание и грамотно подобранные упражнения. Рассмотрим самые эффективные упражнения, которые помогут достичь желаемых результатов.

Названы лучшие упражнения для наращивания мышечной массы
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Приседания со штангой

Приседания считаются базовым упражнением, направленным на развитие нижней части тела. Они задействуют квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Выполнение приседаний с тяжелым весом стимулирует выработку гормонов, способствующих мышечному росту.

Становая тяга

Становая тяга — одно из лучших упражнений для проработки всего тела. Оно активно вовлекает мышцы спины, ног, ягодиц и пресса. Это упражнение способствует увеличению общей силы и массы благодаря своей комплексности и способности активизировать большое количество мышечных волокон.

Жим штанги лежа

Для набора массы в верхней части тела, жим штанги лежа является обязательным. Он развивает грудные мышцы, трицепсы и переднюю дельту. Для максимального эффекта важно контролировать технику и постепенно увеличивать вес.

Тяга штанги в наклоне

Это упражнение эффективно для наращивания мышечной массы в верхней части спины и широчайших мышц. Тяга штанги в наклоне также укрепляет мышцы корпуса, что важно для общей стабильности и силы.

Подтягивания

Подтягивания — отличное упражнение для развития широчайших мышц спины и бицепсов. Выполнение различных вариантов подтягиваний (широким, узким хватом) позволяет задействовать разные группы мышц, увеличивая общую массу.

Жим гантелей сидя

Жим гантелей сидя направлен на развитие плечевых мышц. Этот вид жима помогает улучшить симметрию и пропорции верхней части тела. Он также вовлекает трицепсы и верхнюю часть грудных мышц.

Выпады

Выпады развивают мышцы ног и ягодиц, а также способствуют улучшению баланса и координации. Это упражнение можно выполнять с гантелями или штангой, увеличивая нагрузку по мере прогресса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Поклонники Ксении Бородиной переживают за неё на фоне нового романа
"Новый торговый маршрут": Токио хочет отрезать Россию от Средней Азии
Новая кинолента, снятая к 80-летию победы, расскажет про блокаду Ленинграда
Улицу в Новосибирске предложили назвать именем Юрия Андропова
Как сделать интерьер стильным с помощью ярких оттенков
Три распространенные ошибки в оформлении кухни
Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в Лас-Вегасе
Повара рассказали о способе приготовить зажарку
Эстония ужесточает проверки на границе с Россией
Денис Клявер отметил талант своей дочери от Евы Польны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников