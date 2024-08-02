Это лучшие упражнения для наращивания мышечной массы

Названы лучшие упражнения для наращивания мышечной массы

2:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Набор мышечной массы — задача, требующая целенаправленного подхода к тренировкам. Ключевыми элементами успешного процесса являются правильное питание и грамотно подобранные упражнения. Рассмотрим самые эффективные упражнения, которые помогут достичь желаемых результатов.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Приседания со штангой

Приседания считаются базовым упражнением, направленным на развитие нижней части тела. Они задействуют квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра. Выполнение приседаний с тяжелым весом стимулирует выработку гормонов, способствующих мышечному росту.

Становая тяга

Становая тяга — одно из лучших упражнений для проработки всего тела. Оно активно вовлекает мышцы спины, ног, ягодиц и пресса. Это упражнение способствует увеличению общей силы и массы благодаря своей комплексности и способности активизировать большое количество мышечных волокон.

Жим штанги лежа

Для набора массы в верхней части тела, жим штанги лежа является обязательным. Он развивает грудные мышцы, трицепсы и переднюю дельту. Для максимального эффекта важно контролировать технику и постепенно увеличивать вес.

Тяга штанги в наклоне

Это упражнение эффективно для наращивания мышечной массы в верхней части спины и широчайших мышц. Тяга штанги в наклоне также укрепляет мышцы корпуса, что важно для общей стабильности и силы.

Подтягивания

Подтягивания — отличное упражнение для развития широчайших мышц спины и бицепсов. Выполнение различных вариантов подтягиваний (широким, узким хватом) позволяет задействовать разные группы мышц, увеличивая общую массу.

Жим гантелей сидя

Жим гантелей сидя направлен на развитие плечевых мышц. Этот вид жима помогает улучшить симметрию и пропорции верхней части тела. Он также вовлекает трицепсы и верхнюю часть грудных мышц.

Выпады

Выпады развивают мышцы ног и ягодиц, а также способствуют улучшению баланса и координации. Это упражнение можно выполнять с гантелями или штангой, увеличивая нагрузку по мере прогресса.