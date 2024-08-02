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Сомов о воде в Сене: все французы говорят, что Сена грязная, я бы туда ни за что не прыгнул

Пловец Сомов признался, что ни за что не прыгнул бы в Сену из-за грязной воды

Спорт

Ситуация с качеством воды в Сене вызывает серьёзные опасения у участников и организаторов Олимпийских игр-2924.

Пловец Сомов признался, что ни за что не прыгнул бы в Сену из-за грязной воды
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Российский пловец Евгений Сомов высказал свои сомнения по поводу безопасности плавания в этой реке. По его словам, если бы он участвовал в триатлоне или соревнованиях на открытой воде, то, следуя указаниям, поплыл бы, однако в обычных условиях он бы ни за что не стал плавать в Сене.

Сомов выразил радость, что его состязания проходят в бассейне.

"Если бы я приехал сюда на триатлон или открытую воду, и сказали плыть, я бы поплыл. А так я со всеми французами общаюсь, они говорят, что Сена грязная, я бы ни за что туда не прыгнул. Не знаю, я рад, что плаваю в бассейне", — сказал Сомов в разговоре с "Чемпионатом".

Эти опасения подтвердились инцидентом с казахстанской триатлонисткой Шабалиной, которая после финиша обратилась за медицинской помощью.

Ранее организаторы уже дважды откладывали тренировки триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Это подчёркивает серьёзность экологических проблем реки и необходимость принятия мер по обеспечению безопасности спортсменов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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