Ситуация с качеством воды в Сене вызывает серьёзные опасения у участников и организаторов Олимпийских игр-2924.
Российский пловец Евгений Сомов высказал свои сомнения по поводу безопасности плавания в этой реке. По его словам, если бы он участвовал в триатлоне или соревнованиях на открытой воде, то, следуя указаниям, поплыл бы, однако в обычных условиях он бы ни за что не стал плавать в Сене.
Сомов выразил радость, что его состязания проходят в бассейне.
"Если бы я приехал сюда на триатлон или открытую воду, и сказали плыть, я бы поплыл. А так я со всеми французами общаюсь, они говорят, что Сена грязная, я бы ни за что туда не прыгнул. Не знаю, я рад, что плаваю в бассейне", — сказал Сомов в разговоре с "Чемпионатом".
Эти опасения подтвердились инцидентом с казахстанской триатлонисткой Шабалиной, которая после финиша обратилась за медицинской помощью.
Ранее организаторы уже дважды откладывали тренировки триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Это подчёркивает серьёзность экологических проблем реки и необходимость принятия мер по обеспечению безопасности спортсменов.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.