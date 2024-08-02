Как помочь своему организму восстановиться после тренировки: советы по питанию

Что лучше есть после тренировки: белки или углеводы

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ученые уже давно обсуждают, что лучше есть после тренировки. В статье мы расскажем о самых универсальных продуктах, из которых можно приготовить десерт, салат или основное блюдо.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Как помочь своему организму восстановиться после тренировки

Самым эффективным средством восстановления мышц после тренировки является диета, богатая белками и углеводами, достаточный отдых и полноценный сон. Дополнительные факторы, такие как массаж, контрастный душ, компрессионное белье, могут ускорить процесс.

Что лучше есть после тренировки белки или углеводы

Уже через полчаса после занятий спортом нужно поесть. В этот момент открывается белково-углеводное окно — короткий промежуток времени, когда организм способен максимально быстро и эффективно перерабатывать и усваивать питательные вещества, необходимые для правильного роста мышц.

Банан содержит много питательных веществ: углеводы, белки, клетчатку, витамины и минералы. Бананы добавляют энергии, повышают работоспособность, восстанавливают организм после физических нагрузок.

Если вы не знаете, что поесть после тренировки, советуем подкрепиться порцией вареных яиц или омлетом без добавок. Питательные вещества в желтке стимулируют активный рост мышц.

Вы также можете приготовить обед или ужин из нута, рыбы и курицы.