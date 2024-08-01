Для бегунов на Олимпиаде-2024 обустроены дорожки необычного цвета

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Беговые дорожки для проведения соревнований на Играх-2024 необычного цвета

1:12
Спорт

На новую девятиполосную трассу ушло почти три месяца — обустроено 23 114 квадратных метров стадиона "Стад де Франс", пишет euronews.

Беговые дорожки для проведения соревнований на Играх-2024 необычного цвета
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Нижний слой беговых дорожек с меньшей плотностью — он должен сжиматься во время бега спортсменов. Дно дорожки не полностью резиновое, а скорее заполнено воздушными ячейками геометрической формы.

Новая девятиполосная трасса светло-фиолетовая посередине и более темная по краям. Повороты серого цвета, напоминают трассу 1924 года, когда Париж в последний раз принимал Игры.

Трасса разработана итальянской компанией Mondo. Лука Андена, специалист из Минаского политехнического университета, в течение многих лет руководил исследованиями в области численного моделирования для разработки этих беговых дорожек. В итоге была создана высокоуровневая модель для имитации различных геометрических форм, которые наилучшим образом повлияют на результаты спортсменов.

Однако жаркая погода может внести свои коррективы в ходе выступлений спортсменов.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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