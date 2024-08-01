Саблистка из Египта поехала феховать на Олимпиаду на седьмом месяце беременности

Египетская фехтовальщица рассказала, что решила принять участие в соревнованиях в Париже на седьмом месяце беременности, пишет euronews.
Саблистка дошла до 16-го раунда в женском фехтовании, находясь на седьмом месяце беременности.
В соцсети Нада Хафез позже поделилась с подписчиками новостью: у нее есть "маленький олимпийский ребенок”.
"У нас с моим ребенком было немало испытаний, как физических, так и эмоциональных”, — написала она.
26-летняя фехтовальщица из Каира победила Элизабет Тартаковски из США, однако затем проиграла Чон Хаен из Южной Кореи. Для Нады Хафез это уже третья Олимпиада.
В 2022 году спортсменка окончила Каирский университет и связала свою жизнь с медициной.
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