Отчаянное признание Камилы Валиевой: как она действительно относится к родителям?

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Валиева: только моя мама беспокоилась о моём будущем

1:05
Спорт

Фигуристка Камила Валиева, прославившаяся спортивными достижениями, недавно стала объектом обсуждения из-за допингового скандала.

Валиева: только моя мама беспокоилась о моём будущем
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Её отец, который не живёт с семьёй, дал интервью, в котором рассказывал о гордости за дочь и её достижениях. Однако сама Камила, похоже, была недовольна его комментариями.

В интервью отец подчеркнул гармонию в семье, несмотря на раздельное проживание с супругой. Он говорил о том, как рад следить за успехами Камилы и как она переняла его качества, способствующие её победам.

Тем не менее, Камила решила прояснить ситуацию для своих поклонников и сделала важное заявление. Она подчеркнула, что её мама является единственной настоящей и любимой семьёй, и поблагодарила её за всю поддержку и заботу на протяжении всей её жизни.

"Только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моём будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы", — заявил спортсменка.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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