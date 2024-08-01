Отчаянное признание Камилы Валиевой: как она действительно относится к родителям?

Валиева: только моя мама беспокоилась о моём будущем

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Камила Валиева, прославившаяся спортивными достижениями, недавно стала объектом обсуждения из-за допингового скандала.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Её отец, который не живёт с семьёй, дал интервью, в котором рассказывал о гордости за дочь и её достижениях. Однако сама Камила, похоже, была недовольна его комментариями.

В интервью отец подчеркнул гармонию в семье, несмотря на раздельное проживание с супругой. Он говорил о том, как рад следить за успехами Камилы и как она переняла его качества, способствующие её победам.

Тем не менее, Камила решила прояснить ситуацию для своих поклонников и сделала важное заявление. Она подчеркнула, что её мама является единственной настоящей и любимой семьёй, и поблагодарила её за всю поддержку и заботу на протяжении всей её жизни.

"Только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моём будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы", — заявил спортсменка.