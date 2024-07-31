Узнайте, как всего за 4 недели накачать бицепсы с помощью одного простого упражнения

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Подъём штанги — лучшее упражнение для бицепса

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда речь заходит о тренировке бицепса, одно из самых эффективных и популярных упражнений — это подъём штанги.

Фото: flickr.com by ~ggvic~, CC BY 2.0

Это базовое движение не только помогает развить силу и объем мышц рук, но и активно задействует другие группы мышц, что делает его универсальным в тренировочном процессе.

Почему именно подъём штанги?

1. Многофункциональность. Подъём штанги на бицепс позволяет задействовать как внутреннюю, так и внешнюю части бицепса, что способствует гармоничному развитию. В отличие от изолирующих упражнений, таких как подъём гантелей, это движение требует большей стабилизации, что активирует дополнительные мышцы.

2. Простота выполнения. Техника выполнения достаточно проста, что делает это упражнение доступным для новичков. Основное внимание следует уделить правильной форме: спина должна быть прямой, локти прижаты к телу, а движение должно происходить только в локтевом суставе.