Узнайте, как всего за 4 недели накачать бицепсы с помощью одного простого упражнения

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Подъём штанги — лучшее упражнение для бицепса

1:04
Спорт

Когда речь заходит о тренировке бицепса, одно из самых эффективных и популярных упражнений — это подъём штанги.

Подъём штанги — лучшее упражнение для бицепса
Фото: flickr.com by ~ggvic~, CC BY 2.0

Это базовое движение не только помогает развить силу и объем мышц рук, но и активно задействует другие группы мышц, что делает его универсальным в тренировочном процессе.

Почему именно подъём штанги?

1. Многофункциональность. Подъём штанги на бицепс позволяет задействовать как внутреннюю, так и внешнюю части бицепса, что способствует гармоничному развитию. В отличие от изолирующих упражнений, таких как подъём гантелей, это движение требует большей стабилизации, что активирует дополнительные мышцы.

2. Простота выполнения. Техника выполнения достаточно проста, что делает это упражнение доступным для новичков. Основное внимание следует уделить правильной форме: спина должна быть прямой, локти прижаты к телу, а движение должно происходить только в локтевом суставе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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