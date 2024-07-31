Как физические упражнения помогают снизить риск рака: советы от британского онколога

Британский онколог назвал виды спорта, которые снижают риск рака

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Британский онколог Питер Харпер выделил виды спорта, которые могут снизить риск развития рака, сообщает Daily Mail.

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По словам врача, регулярные физические нагрузки средней и высокой интенсивности продолжительностью до 60 минут в день способны существенно уменьшить вероятность возникновения онкологических заболеваний. К таким видам упражнений Харпер отнес бег, ходьбу, плавание, велосипедные прогулки и теннис.

Он также подчеркнул, что физическая активность способствует укреплению иммунной системы, которая борется с раковыми клетками благодаря Т-клеткам — белым кровяным телцам. Однако Харпер предостерег от постоянных тренировок без отдыха, так как это может ослабить иммунную систему.