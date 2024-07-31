Даниил Медведев завершил участие в теннисном турнире на Олимпиаде 2024 после поражения

Российский теннисист Даниил Медведев, находящийся на пятой позиции в мировом рейтинге, не смог пройти третий круг мужского одиночного турнира на Олимпийских играх 2024 года. В матче против канадца Феликса Оже-Альяссима он потерпел поражение со счетом 3:6, 6:7 (5:7).
Этот результат означает, что Медведев завершил свое участие в олимпийских соревнованиях. Ранее он также участвовал в турнирах парного разряда и миксте, но теперь его возможности ограничены только женским парным турниром, где продолжают борьбу Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
На Олимпийских играх российские и белорусские спортсмены выступают под нейтральным флагом в связи с международными санкциями против России за ее военное присутствие на Украине.
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