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"Спартак" разгромил "Динамо" в первом туре Кубка России со счетом 3:0

"Спартак" одержал победу над "Динамо" в первом туре Кубка России

0:52
Спорт

Московский "Спартак" уверенно одержал победу над "Динамо" в матче первого тура группового этапа Кубка России. Как сообщает корреспондент "Ленты.ру", встреча, прошедшая 31 июля, завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

"Спартак" одержал победу над "Динамо" в первом туре Кубка России
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

В первом тайме отличился Манфред Угальде, во втором — Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов добавил третий гол с игры.

В следующем туре Кубка России, который состоится 14 августа, "Спартак" сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов". В этот же день "Динамо" примет на своем поле команду из Махачкалы.

После двух туров чемпионата России "Динамо" с шестью очками делит первое место с "Зенитом", тогда как "Спартак" с тремя очками располагается на седьмой позиции.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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