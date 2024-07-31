"Спартак" разгромил "Динамо" в первом туре Кубка России со счетом 3:0

"Спартак" одержал победу над "Динамо" в первом туре Кубка России

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Московский "Спартак" уверенно одержал победу над "Динамо" в матче первого тура группового этапа Кубка России. Как сообщает корреспондент "Ленты.ру", встреча, прошедшая 31 июля, завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

В первом тайме отличился Манфред Угальде, во втором — Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов добавил третий гол с игры.

В следующем туре Кубка России, который состоится 14 августа, "Спартак" сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов". В этот же день "Динамо" примет на своем поле команду из Махачкалы.

После двух туров чемпионата России "Динамо" с шестью очками делит первое место с "Зенитом", тогда как "Спартак" с тремя очками располагается на седьмой позиции.