Для 66-летней фанатки Игры-2024 стали седьмыми, на которые они приехала

66-летняя фанатка побывала на своих седьмых Олимпийских играх в Париже

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

66-летней фанатке придется поработать еще два года, чтобы вернуть на кредитки деньги, которые она потратила из-за своей страсти к Олимпийским играм в Париже, передает euronews.

Фото: euronews.com is licensed under Free More info

По словам женщины, на Олимпиаду в Париже была потрачена самая большая сумма — более 10 000 долларов. Таким сильным было ее желание побывать на седьмой по счету Олимпиаде.

Фанатка всегда мечтала побывать в городах, где проходят Игры. И она шла к своей цели и достигала ее.

И то, что сегодня она в Париже, это многолетние усилия и старания, которые дали свои плоды. Однако 66-летнюю фанатку впереди ожидают кредитные обязательства, которые она должна будет выполнить.