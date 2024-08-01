Для 66-летней фанатки Игры-2024 стали седьмыми, на которые они приехала

66-летней фанатке придется поработать еще два года, чтобы вернуть на кредитки деньги, которые она потратила из-за своей страсти к Олимпийским играм в Париже, передает euronews.
По словам женщины, на Олимпиаду в Париже была потрачена самая большая сумма — более 10 000 долларов. Таким сильным было ее желание побывать на седьмой по счету Олимпиаде.
Фанатка всегда мечтала побывать в городах, где проходят Игры. И она шла к своей цели и достигала ее.
И то, что сегодня она в Париже, это многолетние усилия и старания, которые дали свои плоды. Однако 66-летнюю фанатку впереди ожидают кредитные обязательства, которые она должна будет выполнить.
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