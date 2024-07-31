Отсутствие россиян на Олимпиаде 2024 по дзюдо: мнение призера Олимпийских игр 2024

Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 по дзюдо Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана высказал сожаление по поводу отсутствия на турнире российских спортсменов.
"Конечно, жаль. Даже из нашего клуба отобрались два человека, в 60 и 66 килограммах. Ребята трудились весь цикл, и все закончилось такой ситуацией", — сказал он. По его мнению, это отразилось на уровне конкуренции на олимпийском турнире.
На Олимпиаде в Париже в той же весовой категории до 81 килограмма мог выступить двоюродный брат Махмадбекова, представляющий Россию Махмадбек Махмадбеков. Он принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но позже отказался, как и другие российские дзюдоисты. "Медаль я посвящаю брату, я на сто процентов уверен, что он рад за меня", — отметил Сомон Махмадбеков.
Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские дзюдоисты и борцы отказались от участия в турнире, несмотря на приглашение МОК.
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