Отсутствие россиян на Олимпиаде 2024 по дзюдо: мнение призера Олимпийских игр 2024

Призер Олимпийских игр 2024 высказался об отсутствии россиян на турнире

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 по дзюдо Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана высказал сожаление по поводу отсутствия на турнире российских спортсменов.

Фото: defenselink.mil by Staff Sergeant Jeremy T. Lock, USAF

"Конечно, жаль. Даже из нашего клуба отобрались два человека, в 60 и 66 килограммах. Ребята трудились весь цикл, и все закончилось такой ситуацией", — сказал он. По его мнению, это отразилось на уровне конкуренции на олимпийском турнире.

На Олимпиаде в Париже в той же весовой категории до 81 килограмма мог выступить двоюродный брат Махмадбекова, представляющий Россию Махмадбек Махмадбеков. Он принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но позже отказался, как и другие российские дзюдоисты. "Медаль я посвящаю брату, я на сто процентов уверен, что он рад за меня", — отметил Сомон Махмадбеков.

Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские дзюдоисты и борцы отказались от участия в турнире, несмотря на приглашение МОК.