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Спортсмены раскритиковали условия жизни в Олимпийской деревне на Играх в Париже-2024

Олимпийцы в Париже жалуются на неудобства во время проживания

1:18
Спорт

Спортсмены, проживающие в Олимпийской деревне на Играх в Париже-2024, сталкиваются с проблемами из-за неудовлетворительных условий. Картонные кровати вызвали критику среди участников, поскольку они не обеспечивают полноценный отдых перед соревнованиями. Также отсутствие кондиционеров может отрицательно повлиять на их результаты.

Олимпийцы в Париже жалуются на неудобства во время проживания
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Чемпионка по плаванию Ариарне Титмус, уже завоевавшая золотые медали на этих Играх, призналась, что сложные условия проживания мешают ей выступать на высоком уровне.

"Жизнь в Олимпийской деревне не способствует высоким результатам", — заявила она.

Бывший олимпийский чемпион по плаванию Джеймс Магнуссен также отметил проблемы, подчеркнув, что многие спортсмены будут испытывать трудности в новых условиях.

"Картонные кровати не позволяют спортсменам выспаться, а отсутствие кондиционера может серьезно сказаться на их состоянии", — сказал он.

Эти проблемы могут привести к тому, что некоторые спортсмены не смогут завоевать медали из-за усталости или стресса. Однако, как отметил Магнуссен, есть надежда, что спортсмены сумеют преодолеть эти трудности и достигнуть своих целей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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