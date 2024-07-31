Триатлонист Миславчук еле добрался до финиша после заплыва на реке Сена

Триатлонист Миславчук финишировал с сильной рвотой после заплыва на реке Сена

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Канадский триатлонист украинского происхождения Тайлер Миславчук финишировал на олимпийской дистанции в Париже с сильной рвотой после заплыва на реке Сена. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk is licensed under Copyright dailymail.co.uk

Трансляция соревнования была показана в прямом эфире на BBC.

Температурный режим в 30 градусов тепла стал дополнительным испытанием для спортсменов. Дистанция включала заплыв на 1,5 км, велогонку на 40 км и бег на 10 км.

Ранее МОК объявил, что триатлонные соревнования будут проводиться на реке Сена. Результаты анализов воды, полученные ранним утром, были признаны соответствующими стандартам World Triathlon.