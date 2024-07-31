Канадский триатлонист украинского происхождения Тайлер Миславчук финишировал на олимпийской дистанции в Париже с сильной рвотой после заплыва на реке Сена. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Трансляция соревнования была показана в прямом эфире на BBC.
Температурный режим в 30 градусов тепла стал дополнительным испытанием для спортсменов. Дистанция включала заплыв на 1,5 км, велогонку на 40 км и бег на 10 км.
Ранее МОК объявил, что триатлонные соревнования будут проводиться на реке Сена. Результаты анализов воды, полученные ранним утром, были признаны соответствующими стандартам World Triathlon.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.