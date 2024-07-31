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Триатлонист Миславчук еле добрался до финиша после заплыва на реке Сена

Триатлонист Миславчук финишировал с сильной рвотой после заплыва на реке Сена

0:50
Спорт

Канадский триатлонист украинского происхождения Тайлер Миславчук финишировал на олимпийской дистанции в Париже с сильной рвотой после заплыва на реке Сена. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Триатлонист Миславчук финишировал с сильной рвотой после заплыва на реке Сена
Фото: dailymail.co.uk is licensed under Copyright dailymail.co.uk

Трансляция соревнования была показана в прямом эфире на BBC.

Температурный режим в 30 градусов тепла стал дополнительным испытанием для спортсменов. Дистанция включала заплыв на 1,5 км, велогонку на 40 км и бег на 10 км.

Ранее МОК объявил, что триатлонные соревнования будут проводиться на реке Сена. Результаты анализов воды, полученные ранним утром, были признаны соответствующими стандартам World Triathlon.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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