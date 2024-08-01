Во время трансляции соревнований по плаванию на ОИ-2024 был показан российский флаг

В ходе трансляции Олимпиады-2024 был показан российский флаг

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Во время трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже на официальном сайте неожиданно появился российский флаг.

Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, CC BY 2.0

Это произошло в момент передачи заплывов на дистанции 200 метров брассом, когда на экране был показан мировой рекорд Евгении Чикуновой, установленный в апреле 2023 года. Рядом с именем спортсменки был изображён запрещённый на Олимпиаде российский флаг.

Евгения Чикунова является рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:17,55. Олимпиада в Париже продолжается до 11 августа, и в соревнованиях участвуют 15 российских спортсменов в статусе нейтральных атлетов. МОК позволил большему количеству российских спортсменов участвовать в играх, однако некоторые из них отказались от участия по собственному желанию.

Правила для нейтральных спортсменов с российскими паспортами строго запрещают использование национальных символов, таких как флаг, герб или любые атрибуты, напоминающие о родине.