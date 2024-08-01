Казахстанская атлетка Шабалина пожаловалась на условия проживания на Играх в Париже

Казахстанская спортсменка Шабалина сообщила, что у них на ОИ-2024 нет горячей воды

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина выразила недовольство по поводу условий проживания в Олимпийской деревне Парижа-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, PDM

В беседе с корреспондентом "Чемпионата" атлетка отметила множество проблем, с которыми столкнулись спортсмены. Шабалина призналась, что ожидала лучших условий размещения на Играх.

Например, она упомянула, что пропустила тренировку по плаванию из-за трудностей с логистикой. В блоке, где размещена команда атлеток из Казахстана, отсутствует горячая вода, что доставляет ряд неудобств. Кроме того, ей пришлось огорчиться из-за совместного использования ванных комнат на большое количество человек и неудобных кроватей.

"По правде говоря, ожидала большего. Например, я пропустила свою тренировку по плаванию в бассейне из-за проблем с логистикой. А в нашем блоке, где живёт команда атлеток из Казахстана, нет горячей воды", — рассказала Шабалина.

Проведение триатлона также оставило негативные впечатления у спортсменки. Плавательная часть соревнований проходила в Сене, и из-за ухудшения самочувствия Шабалина была вынуждена прекратить участие, обратившись за медицинской помощью после финиша.