Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финальный эпизод "Дома дракона" оказался в Сети до премьеры
Как ухаживать за кожей рук: советы по сохранению молодости и красоты
Средний лимит по кредитным картам в России побил рекорд
Зеленский хочет провести молниеносную атаку на Энергодар и АЭС
EA Sports FC 25: режим мини-футбола 5 на 5 возвращается
TourDom.ru: турист жалуется на плохие условия размещения в турецком отеле
Растения на дне карстовых воронок Китая растут удивительно быстро
Советы, как справиться с сорняками без химии
Картошка с тушёнкой: один из лучших рецептов семейного ужина для дачи
5 тренировок, которые сжигают больше всего калорий и помогают быстрее похудеть

Названы самые эффективные тренировки для похудения

2:25
Спорт

Не все являются большими поклонниками постоянного посещения тренажерного зала, а некоторые могут даже постоянно придерживаться одного плана тренировок, который может наскучить. Но существует довольно много спортивных тренировок, которые помогут эффективно похудеть.

Названы самые эффективные тренировки для похудения
Фото: flickr.com by JD Lasica, CC BY 2.0

Плавание

Плавание — это индивидуальный вид спорта, в котором задействовано все тело. Некоторые могут сказать, что это недооцененная форма кардио и/или низкоинтенсивная тренировка, которая может помочь вам сжечь лишние калории и сформировать сухую мышечную массу.

По данным WorldHealth, всего за 30 минут тренировки вы можете сжечь от 367 до 404 калорий.

Зумба

Для тех, кто ищет веселые групповые упражнения, зумба может стать отличным вариантом для похудения. Это аэробный высокоинтенсивный тип тренировки, который включает в себя танцевальные движения.

Баскетбол

Баскетбол — это спорт, идеально подходящий для похудения. Например, за 30-минутный период игры можно сжечь около 288 калорий. Баскетбол сочетает в себе прыжковые движения и тренировки с отягощениями, что делает его отличной тренировкой всего тела. Наряду с тем, что этот увлекательный вид спорта поможет вам сбросить нежелательный вес, он также немного повысит ваше настроение, укрепит кости, уменьшит стресс, улучшит координацию и равновесие, а также улучшит здоровье сердца.

Скалолазание

Скалолазание — это тренировка всего тела, которая активирует кор, ноги, руки, ягодицы и спину, заставляя вас использовать практически все области вашего тела для лазания. Этот спорт сочетает в себе силовую и аэробную работу, которые увеличат сжигание калорий в течение дня. Например, исследования показывают, что вы можете сжечь от 480 до 660 калорий в час во время скалолазания.

Велоспорт

Этот популярный спорт имеет ряд преимуществ для здоровья в дополнение к потере веса. Исследования показали, что езда на велосипеде может значительно улучшить физическую форму, повысить чувствительность к инсулину и снизить риск сердечных заболеваний, рака и даже смерти.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Средний лимит по кредитным картам в России побил рекорд
Зеленский хочет провести молниеносную атаку на Энергодар и АЭС
EA Sports FC 25: режим мини-футбола 5 на 5 возвращается
TourDom.ru: турист жалуется на плохие условия размещения в турецком отеле
Растения на дне карстовых воронок Китая растут удивительно быстро
Советы, как справиться с сорняками без химии
Картошка с тушёнкой: один из лучших рецептов семейного ужина для дачи
Лолита Милявская отреагировала на блокировку YouTube
Гарик Харламов признался, что у его дочери прекрасное чувство юмора
Исследователи открыли лекарство от инсулинозависимости при диабете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников