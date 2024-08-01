5 тренировок, которые сжигают больше всего калорий и помогают быстрее похудеть

Названы самые эффективные тренировки для похудения

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Не все являются большими поклонниками постоянного посещения тренажерного зала, а некоторые могут даже постоянно придерживаться одного плана тренировок, который может наскучить. Но существует довольно много спортивных тренировок, которые помогут эффективно похудеть.

Фото: flickr.com by JD Lasica, CC BY 2.0

Плавание

Плавание — это индивидуальный вид спорта, в котором задействовано все тело. Некоторые могут сказать, что это недооцененная форма кардио и/или низкоинтенсивная тренировка, которая может помочь вам сжечь лишние калории и сформировать сухую мышечную массу.

По данным WorldHealth, всего за 30 минут тренировки вы можете сжечь от 367 до 404 калорий.

Зумба

Для тех, кто ищет веселые групповые упражнения, зумба может стать отличным вариантом для похудения. Это аэробный высокоинтенсивный тип тренировки, который включает в себя танцевальные движения.

Баскетбол

Баскетбол — это спорт, идеально подходящий для похудения. Например, за 30-минутный период игры можно сжечь около 288 калорий. Баскетбол сочетает в себе прыжковые движения и тренировки с отягощениями, что делает его отличной тренировкой всего тела. Наряду с тем, что этот увлекательный вид спорта поможет вам сбросить нежелательный вес, он также немного повысит ваше настроение, укрепит кости, уменьшит стресс, улучшит координацию и равновесие, а также улучшит здоровье сердца.

Скалолазание

Скалолазание — это тренировка всего тела, которая активирует кор, ноги, руки, ягодицы и спину, заставляя вас использовать практически все области вашего тела для лазания. Этот спорт сочетает в себе силовую и аэробную работу, которые увеличат сжигание калорий в течение дня. Например, исследования показывают, что вы можете сжечь от 480 до 660 калорий в час во время скалолазания.

Велоспорт

Этот популярный спорт имеет ряд преимуществ для здоровья в дополнение к потере веса. Исследования показали, что езда на велосипеде может значительно улучшить физическую форму, повысить чувствительность к инсулину и снизить риск сердечных заболеваний, рака и даже смерти.