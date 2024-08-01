Секреты, как нарастить мышечную массу и одновременно сжигать жир

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Советы, как худеть и при этом наращивать мышечную массу

1:07
Спорт

Чтобы после похудения тело выглядело подтянутым и рельефным, важно сосредоточить внимание не только на сжигании жира, но и на наращивании мышечной массы.

Советы, как худеть и при этом наращивать мышечную массу
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Так, для эффективного похудения нужно создать небольшой дефицит калорий в питании. Однако сама диета должна быть высокобелковой, чтобы мышцы могли расти.

Также для достижения такой цели следуйте таким советам:

1. Придерживайтесь хорошо структурированного плана тренировок. Вы не увидите прогресса, если будете выполнять случайные упражнения.
2. Тренируйтесь почти до отказа для большинства упражнений.
3. Сосредоточьтесь на увеличении расхода энергии. Вам не нужно слишком усердствовать на беговой дорожке, но тренеры рекомендуют заниматься на ней около часа в неделю, например, 4x15 минут ходьбы по наклонной дорожке и выполнять цель по количеству шагов.
4. Убедитесь, что вы едите достаточно белка. Без этого ваше тело не восстановится, а значит, вы не нарастите мышцы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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