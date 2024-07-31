Спортсменка из Замбии смогла принять участие в двух олимпийских видах спорта

Замбийка вновь на Олимпиаде спустя 16 лет уже в роли футболистки

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На Олимпиаде-2024 в Париже Рэйчел Начула смогла вписать свое имя в историю Замбии и движения в целом, сообщает olympics.com.

Фото: olympics.com is licensed under Free More info

Эта спортсменка участвовала в двух олимпийских видах спорта не одновременно, конечно, однако это является значимым достижением.

В начале своей спортивной карьеры в 2008 году Начула занималась легкой атлетикой и специализировалась в беге на 400 метров. Она заняла третье место на чемпионате Африки и имела возможность выступить на международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх в Пекине, где дошла до полуфинала.

Позднее она переключилась на футбол, который всегда любила, и стала частью основной сборной команды в роли лучшего бомбардира. После потери матери в 2013 году Начула нашла в себе силы и мотивацию для достижения своей мечты — участия на Олимпийских играх.

Возможность исполнения этой мечты на Олимпиаде в Париже для нее стала особенно ценной после того, как не удалось попасть на Игры в Токио-2020.