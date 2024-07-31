Идея продвижения рациона с высоким содержанием растительного белка на Играх-2024 оказалась провальной

Волну возмущения среди спортсменов вызвала еда, предлагаемая в Олимпийской деревне, пишет euronews.
Энди Энсон, генеральный директор Олимпийской ассоциации Великобритании, посетовал на нехватку белка животного происхождения в меню, а также выразил обеспокоенность по поводу того, что мясо подается сырым. Британским спортсменам даже отправили в Париж дополнительного повара для разрешения проблемы.
После многочисленных жалоб генеральный директор Игр-2024 года в Париже Этьен Тобуа объявил о корректировках, в том числе об увеличении объемов животных белков.
Sodexo Live, французская компания, отвечающая за кейтеринг, временно отказалась от своих первоначальных обязательств по экологичности, заявив, что "определенные продукты, такие как яйца и мясо, приготовленное на гриле, особенно популярны среди спортсменов, поэтому их объемы увеличены”.
Европейский вегетарианский союз (EVU), наоборот, поприветствовал акцент на растительных продуктах. Менеджер EVU Рафаэль Пинто привел важные научные данные, свидетельствующие о том, что полностью растительное питание может способствовать спортивным результатам и восстановлению мышц.
Однако на деле все выглядит по-другому. Организаторы недооценили потребность в продуктах с высоким содержанием животного белка, необходимого для восстановления организма спортсменов после усиленных тренировок и соревнований.
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