Команды за свой счёт устанавливают кондиционеры в Олимпийской деревне

Есть опасения, что Игры-2024 могут стать повторением Игр в Токио

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Метеорологическое агентство Франции выпустило предупреждение о погоде в связи с аномальной жарой в Париже, пишет euronews.

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Людям рекомендуется быть внимательными при занятиях спортом или физической нагрузке на открытом воздухе. Поскольку большинство Игр проходит в городе или его окрестностях, высокая температура станет испытанием для спортсменов, участвующих в соревнованиях на открытом воздухе на этой неделе.

Как известно, на предыдущих Олимпийских играх в Токио многие участники пострадали в условиях жаркой погоды и высокой влажности. Значение в 35 °C или выше считается смертельным для человека, если находиться на солнце более шести часов. Когда влажность достигает 100 процентов, пот перестает испаряться, а это означает, что организм не может охладиться. Если человек находится в таких условиях в течение длительного периода, это может привести к летальному исходу.

В Токио были замечены марафонцы с рвотой и обмороками после пересечения финишной черты. Тогда российский теннисист Даниил Медведев задал вопрос организаторам, кто возьмет на себя ответственность, если его не смогут спасти на теннисном корте.

На Играх-2024 команды уже выразили обеспокоенность по поводу состояния Олимпийской деревни после того, как выяснилось, что в помещениях не будет кондиционеров.

После негативной реакции команд организаторы Игр-2024 объявили, что команды могут установить переносные холодильные установки в своих комнатах.

Среди стран, которые привозят собственные кондиционеры, Япония (установила в комнатах своих спортсменов передовые системы охлаждения, контроля влажности и очистки), а также США, Великобритания, Австралия, Дания, Канада, Греция и Италия.