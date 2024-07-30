В Париже произошло ограбление, затронувшее пятерых участников Олимпийских игр 2024 года, сообщает Le Parisien.
Согласно информации источника, у японского регбиста пропали обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой затем сняли 900 евро. В номерах пострадавших не обнаружено следов взлома.
Ранее некоторые спортсмены выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. В частности, критические замечания сделали американская теннисистка Кори Гауфф, австралийская пловчиха Ариарне Титмус и сербский теннисист Новак Джокович.
Олимпийские игры будут продолжаться до 11 августа.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.