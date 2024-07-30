Отжимания для новичков и женщин: рекомендации фитнес-тренера Филиппенко

Как правильно выполнять отжимания с колен

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Фитнес-тренер Роман Филиппенко предложил упрощенный вариант отжиманий, подходящий для новичков и женщин. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Эксперт рекомендовал выполнять отжимания с колен, отметив, что такие упражнения задействуют аналогичные группы мышц — большую грудную, трицепс и переднюю часть дельтовидной мышцы, но при этом снижают нагрузку. Дополнительно работают короткая головка бицепса, прямая и косые мышцы живота, а также разгибатели позвоночника.

Филиппенко также дал подробное описание техники выполнения упражнения. Начальное положение: упор на ладони и колени, кисти расположены чуть шире плеч, колени находятся близко друг к другу, стопы можно скрестить, а колени согнуть. Спина должна быть прямой, а пресс напряжен.

"На вдохе опускайте корпус вниз, сгибая руки в локтях. Локти движутся вдоль корпуса. Выполняйте упражнение до легкого касания грудью пола или до образования прямого угла в локтях. На выдохе поднимайте туловище вверх, выпрямляя руки", — пояснил тренер.