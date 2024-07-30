Северокорейские спортсмены завоевали первую медаль на Олимпиаде 2024 в Париже

Представители КНДР завоевали серебро на Олимпиаде в Париже

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Представители КНДР Ли Джон Сик и Ким Кым Ен завоевали серебряные медали в настольном теннисе в миксте на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

В финальном матче китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша одержали победу над северокорейцами со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8). Бронзовые медали достались южнокорейским спортсменам Лиму Чжон Хуну и Син Ю Бин.

Эта награда стала первой для сборной КНДР на Играх-2024. Северная Корея пропустила Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро северокорейские спортсмены завоевали семь медалей: два золота, три серебра и две бронзы.

Олимпийские игры продолжатся до 11 августа. В Париже выступают 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.