Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила несогласие с заявлением журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.
По мнению Тарасовой, такое утверждение неправомерно, учитывая, что в России все дети с раннего возраста занимаются физкультурой, сообщает Sport24.
Она подчеркнула, что спортом занимаются даже те, кто не посещает другие секции, и что детские спортивные группы переполнены до такой степени, что новые участники не всегда могут быть приняты.
"Все детские секции у нас переполнены, так еще и не берут!" — заявила Тарасова.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.