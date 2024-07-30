Скандал набирает обороты: Тарасова раскритиковала Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной

Татьяна Тарасова: "что-то Губерниева понесло"

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила несогласие с заявлением журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

По мнению Тарасовой, такое утверждение неправомерно, учитывая, что в России все дети с раннего возраста занимаются физкультурой, сообщает Sport24.

Она подчеркнула, что спортом занимаются даже те, кто не посещает другие секции, и что детские спортивные группы переполнены до такой степени, что новые участники не всегда могут быть приняты.

"Все детские секции у нас переполнены, так еще и не берут!" — заявила Тарасова.