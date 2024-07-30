"Всё впереди": Медведева оценила возвращении Валиевой на лёд

Фигуристка Медведева: Валиева прекрасно выглядит

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лёд после её отстранения.

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, PDM

Медведева отметила, что полгода без выступлений — это сложно. По её мнению, хоть в видео и появляются комментарии, в которых кто-то выражает недовольство двойными прыжками Валиевой, это нормально.

Она пояснила, что Камила не только не выступала, но и ей было запрещено тренироваться, что затрудняло выполнение тройных прыжков, сообщает Sport24.

Медведева считает, что всё впереди и что Камила, вероятно, будет выполнять и тройные, и, возможно, четверные прыжки.