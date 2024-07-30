Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лёд после её отстранения.
Медведева отметила, что полгода без выступлений — это сложно. По её мнению, хоть в видео и появляются комментарии, в которых кто-то выражает недовольство двойными прыжками Валиевой, это нормально.
Она пояснила, что Камила не только не выступала, но и ей было запрещено тренироваться, что затрудняло выполнение тройных прыжков, сообщает Sport24.
Медведева считает, что всё впереди и что Камила, вероятно, будет выполнять и тройные, и, возможно, четверные прыжки.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.