Почему все тренеры советуют приседания? Можно тренироваться всего 20 минут в день

Приседания — лучшее упражнение для укрепления ног

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Когда речь заходит о тренировке ног, одно из самых эффективных и универсальных упражнений — приседания.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Это упражнение активно задействует основные группы мышц нижней части тела, включая квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия.

Приседания не только развивают силу ног, но и укрепляют мышцы кора, что улучшает общую стабильность и баланс. Это делает их отличным выбором для функционального тренинга.

Регулярное выполнение приседаний способствует увеличению подвижности в тазобедренных и коленных суставах, что помогает предотвратить травмы и улучшает общую гибкость.

Приседания можно выполнять практически в любом месте — дома, в тренажерном зале или на улице. Они не требуют специального оборудования, что делает их доступными для всех.