Почему все тренеры советуют приседания? Можно тренироваться всего 20 минут в день

Когда речь заходит о тренировке ног, одно из самых эффективных и универсальных упражнений — приседания.
Это упражнение активно задействует основные группы мышц нижней части тела, включая квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия.
Приседания не только развивают силу ног, но и укрепляют мышцы кора, что улучшает общую стабильность и баланс. Это делает их отличным выбором для функционального тренинга.
Регулярное выполнение приседаний способствует увеличению подвижности в тазобедренных и коленных суставах, что помогает предотвратить травмы и улучшает общую гибкость.
Приседания можно выполнять практически в любом месте — дома, в тренажерном зале или на улице. Они не требуют специального оборудования, что делает их доступными для всех.
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