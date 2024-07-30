С чего начать тренировки? Эти 3 упражнения изменят ваше тело за 30 дней

Начало тренировок в зале может быть немного пугающим, особенно для новичков. Однако, с правильным подходом и базовыми упражнениями, вы сможете быстро освоиться и заложить фундамент для дальнейших тренировок.
Вот три простых, но эффективных упражнения, которые подойдут каждому начинающему.
1. Приседания со штангой.
Приседания — одно из самых универсальных упражнений, которое активно задействует мышцы ног, ягодицы и корпус.
Как выполнять:
— Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
— Поставьте штангу на верхнюю часть спины (или используйте гантели).
— Согните колени и опустите таз назад, как будто садитесь на стул.
— Убедитесь, что колени не выходят за носки.
— Вернитесь в исходное положение.
Преимущества: приседания помогают развить силу нижней части тела и улучшают общую стабильность.
2. Жим штанги лежа.
Это упражнение отлично подходит для тренировки грудных мышц, плеч и трицепсов.
Как выполнять:
— Лягте на скамью, ноги должны быть на полу.
— Возьмите штангу широким хватом и поднимите ее над грудью.
— Опустите штангу до уровня груди, затем выжмите обратно вверх.
Преимущества: жим штанги лежа помогает развивать верхнюю часть тела и улучшает силу и выносливость.
3. Становая тяга.
Становая тяга — это одно из лучших упражнений для тренировки всей задней цепи: спины, ягодиц и ног.
Как выполнять:
— Встаньте перед штангой, ноги на ширине плеч.
— Согните колени и наклонитесь вперед, чтобы схватить штангу.
— Держа спину ровной, поднимите штангу, выпрямляя ноги и корпус.
— Вернитесь в исходное положение.
Преимущества: становая тяга развивает силу всего тела и улучшает осанку.
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