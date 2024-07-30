С чего начать тренировки? Эти 3 упражнения изменят ваше тело за 30 дней

Становая тяга — одно из самых универсальных упражнений

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Начало тренировок в зале может быть немного пугающим, особенно для новичков. Однако, с правильным подходом и базовыми упражнениями, вы сможете быстро освоиться и заложить фундамент для дальнейших тренировок.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0

Вот три простых, но эффективных упражнения, которые подойдут каждому начинающему.

1. Приседания со штангой.

Приседания — одно из самых универсальных упражнений, которое активно задействует мышцы ног, ягодицы и корпус.

Как выполнять:

— Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

— Поставьте штангу на верхнюю часть спины (или используйте гантели).

— Согните колени и опустите таз назад, как будто садитесь на стул.

— Убедитесь, что колени не выходят за носки.

— Вернитесь в исходное положение.

Преимущества: приседания помогают развить силу нижней части тела и улучшают общую стабильность.

2. Жим штанги лежа.

Это упражнение отлично подходит для тренировки грудных мышц, плеч и трицепсов.

Как выполнять:

— Лягте на скамью, ноги должны быть на полу.

— Возьмите штангу широким хватом и поднимите ее над грудью.

— Опустите штангу до уровня груди, затем выжмите обратно вверх.

Преимущества: жим штанги лежа помогает развивать верхнюю часть тела и улучшает силу и выносливость.

3. Становая тяга.

Становая тяга — это одно из лучших упражнений для тренировки всей задней цепи: спины, ягодиц и ног.

Как выполнять:

— Встаньте перед штангой, ноги на ширине плеч.

— Согните колени и наклонитесь вперед, чтобы схватить штангу.

— Держа спину ровной, поднимите штангу, выпрямляя ноги и корпус.

— Вернитесь в исходное положение.

Преимущества: становая тяга развивает силу всего тела и улучшает осанку.