Топ-5 причин, почему отжимания — это ключ к вашей идеальной форме

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Отжимания от пола помогают в похудении

1:05
Спорт

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений, которое можно выполнять в любом месте и без специального оборудования. 

Отжимания от пола помогают в похудении
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Отжимания активно задействуют грудные, плечевые и трицепсовые мышцы. Регулярные тренировки помогают развивать силу и тонус верхней части тела.

Это упражнение также повышает сердечный ритм и способствует улучшению кровообращения. Отжимания могут помочь укрепить сердце и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Отжимания способствуют улучшению общей физической выносливости. Постепенно увеличивая количество повторений, вы сможете тренировать не только мышцы, но и дыхательную систему.

Правильная техника выполнения отжиманий способствует укреплению мышц спины и кора, что помогает поддерживать правильную осанку и предотвращает боли в спине.

Отжимания являются отличным способом сжигать калории. В сочетании с правильным питанием они могут помочь в контроле веса и снижении жировой массы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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