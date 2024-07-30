Топ-5 причин, почему отжимания — это ключ к вашей идеальной форме

Отжимания от пола помогают в похудении

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений, которое можно выполнять в любом месте и без специального оборудования.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Отжимания активно задействуют грудные, плечевые и трицепсовые мышцы. Регулярные тренировки помогают развивать силу и тонус верхней части тела.

Это упражнение также повышает сердечный ритм и способствует улучшению кровообращения. Отжимания могут помочь укрепить сердце и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Отжимания способствуют улучшению общей физической выносливости. Постепенно увеличивая количество повторений, вы сможете тренировать не только мышцы, но и дыхательную систему.

Правильная техника выполнения отжиманий способствует укреплению мышц спины и кора, что помогает поддерживать правильную осанку и предотвращает боли в спине.

Отжимания являются отличным способом сжигать калории. В сочетании с правильным питанием они могут помочь в контроле веса и снижении жировой массы.